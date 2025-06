Napoli in attesa di De Bruyne | l’annuncio dal Belgio

Napoli si appresta a vivere un'estate da sogno con l’arrivo di Kevin De Bruyne, il talento belga che ha catturato l’attenzione di tutta la città. Dopo aver lasciato il Manchester City a parametro zero, il suo trasferimento al club azzurro sembra ormai imminente. L’attesa cresce, e i tifosi napoletani sognano già in grande: tra ufficialità e speranze, il futuro è scritto nei prossimi comunicati. La storia sta per scrivere un nuovo capitolo di gloria.

Cresce l’attesa per Kevin De Bruyne, promesso sposo al Napoli: arriva un annuncio dal Belgio da parte del commissario tecnico Tutta Napoli attende con ansia il comunicato stampa ufficiale dell’acquisto del cartellino di Kevin De Bruyne. Il calciatore belga lascia il Manchester City a parametro zero, dopo non esser riuscito a trovare un’intesa economica per rinnovare. Per mesi il club azzurro l’ha rincorso, riuscendo a stringere una bozza d’accordo. Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne (LaPresse) SpazioNapoli Il calciatore avrebbe dovuto svolgere le visite mediche a Roma prima del ritiro con la Nazionale, per gli impegni di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026 a cui vorrà prendere parte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli in attesa di De Bruyne: l’annuncio dal Belgio

In questa notizia si parla di: Napoli Bruyne Attesa Annuncio

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Allegri: Milan ti rialzo io ? Ciao Giuntoli, Juve su Gasp! Conte resta al Napoli, cambia l’obiettivo: sfida alla Roma A 40 anni dalla strage dell’Heysel “Altrove, ma sempre con noi” I Toro Club: “Vanoli? Cairo, altra vergogna” Partecipa alla discussione

#Juorno il #Napoli aspetta #DeBruyne: il genio #belga per accendere la nuova creatura di #Conte Partecipa alla discussione

CdS – Napoli, tutto pronto per le visite mediche di De Bruyne: l’annuncio - Il Corriere dello Sport sul passaggio di Kevin De Bruyne al Napoli: "Proprio la partita di domani sarà l’ultimo ostacolo prima dell’ultima curva di una ... Riporta iamnaples.it

De Bruyne al Napoli, l’annuncio sulle visite mediche: matrimonio imminente - Sull’ingaggio da parte del Napoli di De Bruyne ci sono delle importanti novità. Il Napoli ha tutta l’intenzione di difendere lo scudetto vinto due settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona contr ... Si legge su informazione.it

Napoli, possibilità di una doppia visita martedì - Napoli, possibilità di una doppia visita martedì. Il primo annuncio ufficiale, dopo le visite mediche, dovrebbe essere quello ... Riporta ilnapolionline.com