Napoli dall’Inghilterra confermano | contatti in corso per il centrocampista

Napoli si prepara a un'estate intensa, con contatti avanzati dall'Inghilterra per il centrocampista azzurro. La volontà del giocatore di trasferirsi nel Regno Unito si fa sempre più concreta, mentre il mercato del Napoli si muove su più fronti, tra trattative, conferme e situazioni parallele. Con Antonio Conte ancora alla guida, la squadra punta a rafforzarsi e a mantenere alta l’asticella, alimentando l’entusiasmo di tifosi e addetti ai lavori.

Contatti in corso per portarlo in Inghilterra, lil giocatore conferma la sua volontà: i dettagli. Non solo entrate ed uscite, ma anche una serie di situazioni "parallele". Il mercato del Napoli si concentra su più fronti con il massimo impegno e l'obiettivo di costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. La permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra ha indubbiamente riacceso l'entusiasmo di una piazza che, dopo l'euforia per lo scudetto conquistato all'ultima giornata, temeva seriamente di perdere il tecnico leccese. E allora c'è bisogno di un mercato estivo concreto per una rosa che necessita di rinforzi, ma non solo.

