Napoli cambia di nuovo tutto con Osimhen | colpo di scena inaspettato

Napoli ancora una volta al centro di un colpo di scena che tiene tutti col fiato sospeso: il futuro di Victor Osimhen sembra oscillare tra sogno e realtà, mentre la trattativa per la sua cessione si complica in modo inaspettato. Sembrava ormai tutto deciso, ma l’ultimo capitolo di questa saga è ancora da scrivere. L’attaccante nigeriano, eroe dello scudetto, potrebbe ancora riscrivere le regole del gioco. La tensione è alle stelle: cosa riserverà il futuro a Osimhen?

Al Napoli cambia ancora la situazione di Victor Osimhen, con l’ennesimo inaspettato ribaltamento di fronte. La trattativa per la cessione dell’attaccante nigeriano si è di nuovo complicata. È ormai diventata una storia infinita, quella del futuro di Osimhen. Sembrava tutto fatto, finalmente, per il suo addio al Napoli, e invece improvvisamente si è tutto ribaltato per l’ennesima volta. L’attaccante nigeriano è stato uno degli eroi dello scudetto del 2023, ma oggi il suo tempo nel club partenopeo è finito. Il giocatori è d’accordo a cambiare aria, e il club è deciso a venderlo, eppure le cose sono molto più complicate di così. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Napoli, cambia di nuovo tutto con Osimhen: colpo di scena inaspettato

