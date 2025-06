Napoli alle battute finali la trattativa con l’Al Hilal per Osimhen

Napoli si prepara a salutare Osimhen, con le trattative per il trasferimento ormai agli sgoccioli. Dopo aver conquistato lo scudetto e confermato la guida di Conte, il club azzurro punta a rafforzarsi per mantenere alta la competitività sia in Italia che in Europa. La cessione del nigeriano all’Al Hilal sembra ormai imminente: un’operazione che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra e aprire nuovi scenari di mercato.

Tempo di lettura: 2 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione. E’ alle battute finali la trattativa con l’ Al Hilal per Osimhen, che ha già accettato la proposta del club saudita, che ora deve soltanto pagare al Napoli la clausola rescissoria valida per le società estere, che ammonta a 75 milioni di euro. Finora la dirigenza della squadra araba ne ha offerti 70 ma è lecito pensare che un accordo verrà trovato. Incassati questi soldi e potendo contare anche su quelli avuti a suo tempo dal Paris SG per Kvaratskhelia, il presidente De Laurentiis andrà a fare acquisti e l’ultima voce lo vuole fortemente interessato a Lookman dell’Atalanta, per il quale la Dea chiede 50 milioni, forte anche dell’interessamento di alcuni club inglesi che hanno fatto lievitare il prezzo del cartellino dell’angolo-nigeriano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, alle battute finali la trattativa con l’Al Hilal per Osimhen

