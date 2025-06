Napoletano arrestato a Roma per ricettazione

In un blitz nelle vie di Roma, i Carabinieri hanno sorpreso un 36enne napoletano intento a commettere reati di ricettazione e utilizzo illecito di strumenti di pagamento. L’operazione, condotta con precisione e tempestività , sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità . Un esempio concreto di come vigilanza e determinazione possano fare la differenza nel garantire la sicurezza urbana.

I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne originario di Napoli, gravemente indiziato dei reati di indebito utilizzo di strumenti pagamento diversi da contanti e ricettazione. I Carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoletano arrestato a Roma per ricettazione

In questa notizia si parla di: Roma Arrestato Ricettazione Napoletano

Guidonia Montecelio (Roma), organizza festa di compleanno mentre si trova ai domiciliari: arrestato - A Guidonia Montecelio, un giovane festeggia il suo compleanno nonostante si trovi ai domiciliari. L'evento festivo, accompagnato da rumori molesti, ha attirato l'attenzione di un vicino, che ha segnalato la situazione tramite l'app YouPol, portando all'arresto del giovane.

Napoletano arrestato a Roma per ricettazione - Sorpreso mentre prelevava da un bancomat con la prepagata intestata a un'altra persona ... Da napolitoday.it

Roma, truffa a un'anziana con finto carabiniere: arrestato 35enne napoletano - A conclusione delle indagini della Squadra Mobile coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, ieri mattina, un 35enne napoletano è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza emessa dal ... Scrive ilmattino.it

Arrestato a napoli latitante condannato per rapina, falsi documenti e ricettazione - La polizia di stato arresta a Napoli un latitante di 38 anni ricercato per rapina in concorso, ricettazione e documenti falsi; dovrà scontare cinque anni e subisce interdizione dai pubblici uffici. Si legge su gaeta.it