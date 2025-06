Nani Roma | Tanta esperienza con la Ford per la Dakar 2026

Nani Roma e la squadra Ford si preparano con entusiasmo alla Dakar 2026, portando un bagaglio di esperienza accumulata nel 2025 e una determinazione rinnovata. Dopo la presentazione dell’edizione del prossimo anno, il team si appresta a rilanciare la sfida contro giganti come Toyota, Dacia e la nuova Land Rover, pronti a scrivere un’altra emozionante pagina nella leggenda della competizione più dura del mondo. La sfida è alle porte: chi la vincerà ?

