MXGP Jeffrey Herlings vince il GP di Lettonia Lucas Coenen si porta a -26 da Romain Febvre

Il Gran Premio di Lettonia ha regalato emozioni intense nel mondo del motocross MXGP. Jeffrey Herlings si conferma protagonista indiscusso, aggiudicandosi il suo undicesimo trionfo stagionale, mentre Lucas Coenen si avvicina sempre di più a Romain Febvre nella corsa al titolo. La sfida tra i grandi si infiamma: chi avrà la meglio nell’ultimo atto di questa appassionante stagione? Restate sintonizzati, perché il duello promette ancora sorprese sorprendenti.

Jeffrey Herlings concede il bis e, dopo aver vinto Gara-1, si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio di Lettonia, andando a mettere le mani sull’undicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2025. Lucas Coenen, invece, conquista altri punti pesanti e ci sta regalando una corsa verso il titolo. In classifica generale, infatti, vediamo sempre al comando Romain Febvre con 530 punti ma Lucas Coenen si è portato a 26 lunghezze, in un duello che si sta facendo sempre più interessante. Sul tracciato di Kegums l’olandese della KTM ha preceduto il belga Lucas Coenen (KTM) per 2.5 secondi, mentre completa il podio il francese Romain Febvre (Kawasaki) a 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Jeffrey Herlings vince il GP di Lettonia. Lucas Coenen si porta a -26 da Romain Febvre

