mxgp herlings resiste al forcing di coenen e vince gara 1 a kegums 7 bonacorsi

Jeffrey Herlings si esalta sulla sabbia di Kegums, dominando Gara 1 del MXGP in Lettonia 2025. Il fuoriclasse olandese della KTM ha resistito al forcing di Coenen, centrando la sua seconda vittoria consecutiva e confermando il suo ritorno ai vertici mondiali dopo un inizio di stagione difficile. La sua performance promette scintille per il resto del campionato, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso e l’anticipazione di un torneo ancora più accattivante.

Jeffrey Herlings si esalta sulla sabbia di Kegums e vince gara-1 di MXGP nel Gran Premio di Lettonia 2025, valevole come undicesimo round stagionale del Mondiale Motocross. Il fuoriclasse olandese della KTM ha bissato dunque il successo della Qualifying Race di ieri, centrando la seconda vittoria di manche consecutiva (dopo gara-2 in Germania) e ribadendo il suo ritorno ai massimi livelli dopo i problemi fisici di inizio anno. Herlings, autore di una buona partenza, ha trovato subito un ritmo impressionante balzando in testa alla run già nel corso del primo giro e resistendo nel finale alla rimonta del minaccioso Lucas Coenen, ottimo secondo al traguardo con un distacco di 1?3 dal vincitore. 🔗 Leggi su Oasport.it