MX2 Sacha Coenen trionfa in gara-1 a Kegums Adamo fuori dalla top-10 ritiro per Lata

Nel cuore di Kegums, il Mondiale MX2 2025 ha regalato emozioni e sorprese: Sacha Coenen si impone con autorità in Gara 1, mentre Adamo delude fuori dalla top 10 a causa di un ritiro per lata. L’incertezza del tracciato e le condizioni meteorologiche variabili hanno complicato la corsa, aggiungendo suspense e tensione. Ma cosa riserverà il prossimo round? Restate con noi, perché il campionato è appena iniziato!

Calato il sipario su gara-1 dell’undicesimo round del Mondiale 2025 di Motocross. Sul tracciato dello Zelta Zirgs Motocenter a Kegums (Lettonia), i centauri della MX2 hanno dovuto interpretare i canali sabbiosi formatisi nel corso del week end per le condizioni meteorologiche variabili. Aspetto che ha fatto la differenza nella Qualifying Race di ieri in cui il tedesco Simon Längenfelder (KTM) si è imposto e ha conquistato la tabella rossa (leader della classifica mondiale), approfittando dell’undicesimo posto di Andrea Adamo (KTM). Il siciliano è stato coinvolto in una maxi-caduta (con protagonisti anche Coenen, McLellan e Lata) nelle prime curve della run e ha dovuto rimontare dal fondo del gruppo, chiudendo di poco al di fuori della top-10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2, Sacha Coenen trionfa in gara-1 a Kegums. Adamo fuori dalla top-10, ritiro per Lata

