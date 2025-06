Musk contro Trump la rottura dopo pugni e spintoni con Bessent

Una vicenda esplosiva scuote i palazzi del potere: Musk e Trump, protagonisti di un acceso confronto tra pugni e spintoni con Bessent, secondo il Washington Post. Una lite violenta, narrata da testimoni come Steve Bannon, che mette in discussione le alleanze e accende nuove polemiche sulla scena politica americana, aprendo scenari imprevedibili per il futuro.

Stando al Washington Post, alla Casa Bianca sarebbe andata in scena una violenta lite tra il miliardario e il segretario al Tesoro. A testimoniarla alla stampa Steve Bannon. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Musk contro Trump, la rottura dopo pugni e spintoni con Bessent

In questa notizia si parla di: Musk Trump Rottura Pugni

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

Pugni e spintoni tra Musk e Bessent alla Casa Bianca. E Trump disse: così è troppo - Lo scrive il Washington Post, che cita come font l'ex stratega di Trump, Steve Bannon, tra i critici più feroci di Elon Musk ... Si legge su msn.com

Rottura Trump-Musk: la Casa Bianca smentisce la telefonata. Tycoon: “Vuole sentirmi, a me non interessa” - Una telefonata dopo gli insulti e le accuse. Solo che poi la Casa Bianca ha smentito. Donald Trump ed Elon Musk dovevano provare a ricucire dopo essersi presi metaforicamente a pugni via social con pe ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Musk: "Il popolo ha parlato, serve terzo partito". Trump: "Ha mancato di rispetto alla presidenza" - “Il popolo ha parlato. In America serve un nuovo partito politico che rappresenti l'80% della popolazione! E esattamente l'80% delle persone è d'accordo”. Lo scrive su X Elon Musk pubblicando i risult ... Come scrive msn.com