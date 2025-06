Musica su YouTube e Spotify spopolano le canzoni create con l’intelligenza artificiale

Il panorama musicale sta vivendo una vera rivoluzione grazie all’intelligenza artificiale, che sta dando vita a brani innovativi e irresistibili su YouTube e Spotify. I ricavi da questa musica digitale sono destinati a crescere esponenzialmente, passando da 100 milioni di euro nel 2023 a ben 4 miliardi nel 2028. Entro quella data, il 20% degli introiti delle piattaforme arriverà proprio da queste creazioni artificiali: un cambiamento epocale che sta ridefinendo il nostro modo di ascoltare musica.

I ricavi derivanti dalla musica generata dall’intelligenza artificiale aumenteranno dai 100 milioni di euro registrati nel 2023 a 4 miliardi di euro nel 2028. Entro quella data, si stima che il 20% dei ricavi delle piattaforme di streaming verrà da questo tipo di musica. Lo afferma uno studio della Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori (Cisac) citato da El Pais in un pezzo dedicato al boom delle canzoni e delle band completamente finte, create dalla IA che stanno conquistando le grandi piattaforme di streaming, da Youtube a Spotify. Una volta questo fenomeno riguardava soprattutto la produzione di musica ambient o elettronica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

