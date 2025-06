Musica da premio Il ricordo di Benedetti

Un grandioso evento ha animato Palazzo Cucchiari, dove la musica da premio ha reso omaggio alla straordinaria Carla Benedetti Laquidara. Il pubblico delle grandi occasioni si è riunito per assistere alla premiazione del concorso di teatro musicale rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della provincia, celebrando il talento giovanile e il ricordo di una figura amata. La passione e l’entusiasmo hanno concluso questa giornata indimenticabile, lasciando un segno profondo in tutti i presenti.

Pubblico delle grandi occasioni e sala gremita a Palazzo Cucchiari per la premiazione del concorso di teatro musicale intitolato alla cara Carla Benedetti Laquidara. Una gara riservata alle scuole di ogni ordine e grado della provincia. Dopo i saluti istituzionali portati dalla consigliera Benedetta Muracchioli hanno preso la parola i presidenti del Rotary di Carrara e Massa, Gianluigi Fondi, e della Fidapa Alessandra Battistini che hanno sostenuto il concorso nelle sue varie fasi e organizzato la serata finale. Lanmarco Laquidara, segretario permanente e ideatore del premio, ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto a ricordare la moglie attraverso la promozione nelle scuole dell’attività che Carla Benedetti Laquidara ha svolto nelle scuole per 40 anni, rivestendo un ruolo pionieristico ben prima che il ministero competente riconoscesse la validità del teatro musicale come potente strumento pedagogico in grado di incidere profondamente sulla crescita dei ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica da premio Il ricordo di Benedetti

