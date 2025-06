Muore durante un’immersione uno dei più noti corallari in Sardegna | chi era Doriano Belloni

Tragedia nelle acque sarde: Doriano Belloni, rinomato esperto di pesca di corallo e figura nota nel panorama locale, ha perso la vita durante un'immersione al largo di Bosa. Aveva 74 anni e la sua scomparsa solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla tutela di questi ambienti fragili. La sua morte lascia un vuoto nel cuore della comunità e invita a riflettere sull’importanza di preservare il mare e le sue tradizioni. Continua a leggere.

Doriano Belloni, esperto pescatore di corallo, è morto oggi durante un’immersione al largo di Bosa, nel mare della Sardegna Centro Occidentale. Aveva 74 anni: salma e imbarcazione sotto sequestro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Durante Immersione Sardegna Muore

Tragedia in mare: pescatore di coralli muore durante un’immersione - Una tragica perdita scuote il mondo della pesca e delle immersioni: Doriano Belloni, pescatore di coralli esperto e stimato, ha perso la vita in mare durante un’immersione al largo di Bosa Marina.

Tragedia in mare: pescatore di coralli muore durante un’immersione - L’incidente in Sardegna, la vittima è il 74enne riminese Doriano Belloni. A stroncarlo sarebbe stata un’embolia. La procura ha disposto il sequestro della barca ... Lo riporta msn.com

Malore durante un'immersione, corallaro muore a Bosa - E' morto a Bosa, sulla costa occidentale della Sardegna, durante un'immersione uno dei più noti ed esperti corallari sardi. La tragedia questa mattina poco prima delle 10: Doriano Belloni, 74 anni, si ... Da ansa.it

Muore durante un’immersione uno dei più noti corallari in Sardegna: chi era Doriano Belloni - Un uomo di settantaquattro anni, molto noto in Sardegna per l’attività che svolgeva sin da quando era giovanissimo, è morto questa mattina durante un’immersione. Si tratta di Doriano Belloni, tra i ... Segnala fanpage.it