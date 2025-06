muore durante un immersione doriano belloni tra i più noti corallari della sardegna

Una tragedia sconvolge le acque di Bosa, sulla suggestiva costa sarda: Doriano Belloni, 74 anni, noto e rispettato corallaro, perde la vita durante un’immersione a 100 metri di profondità. La sua passione per il mare e la pesca professionale lo avevano reso un punto di riferimento tra gli esperti dell’isola. Un dramma che ci ricorda quanto il richiamo dell’oceano possa essere imprevedibile e potente.

Un malore fatale a 100 metri di profondità: tragedia in mare a Bosa. Domenica 8 giugno, poco prima delle 10:00, si è consumata una tragedia nelle acque antistanti Bosa, sulla costa occidentale della Sardegna. Doriano Belloni, 74 anni, pescatore professionista e tra i più esperti corallari dell’isola, ha perso la vita durante un’ immersione subacquea. Originario di Rimini ma residente da tempo a Bosa, Belloni era una figura di riferimento nel mondo della pesca al corallo, un’attività che svolgeva da giovanissimo e per la quale era regolarmente autorizzato dalla Regione Sardegna. La sua esperienza e competenza erano note in tutta l’isola. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it