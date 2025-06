Muore bambino di 5 anni | Addio Domenico Ora finalmente stai sorridendo

La comunità di Marcianise piange l'addio a Domenico, un dolce bambino di appena 5 anni che, dopo lunghe battaglie e sofferenze silenziose, ora sorride in pace. Il sindaco Antonio Trombetta ha espresso il dolore collettivo, ricordando il coraggio e la forza di Domenico, simboli di speranza e resilienza per tutti noi. La sua storia ci invita a riflettere sull'importanza di amare e proteggere i più piccoli, perché il loro sorriso merita di durare per sempre.

La comunità di Marcianise è sconvolta per la morte di un bambino di appena 5 anni, Domenico. A darne notizia è stato il sindaco Antonio Trombetta che veniva informato sulle condizioni del piccolo, ricoverato da tempo in ospedale, quotidianamente. Un bambino che “sapeva soffrire in silenzio ed. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Muore bambino di 5 anni: "Addio Domenico. Ora finalmente stai sorridendo"

