Mugello e Bolognese tutti in fila | Saremo in trappola per tre mesi Zero rispetto per noi pendolari

L’estate dei pendolari si trasforma in un vero e proprio incubo: tra cantieri incessanti e chiusure imminenti, i viaggi verso Firenze diventano un percorso ad ostacoli. Mugello e Bolognese saranno invase dai lavori, lasciando migliaia di automobilisti in balia del traffico e della frustrazione. La soluzione? È tempo che le istituzioni ascoltino le nostre esigenze e trovino un modo per alleviare questa crisi.

Per i pendolari fiorentini che abitano le strade a monte del Ponte Rosso, lungo la via Bolognese, e per i pendolari del Mugello si preannuncia un’estate da psicodramma. Il motivo? Il continuo accavallarsi di cantieri lungo l’arteria principale di ingresso in città e la sua imminente chiusura di un lungo tratto prevista per luglio. Un nutrito gruppo di automobilisti ha così inviato una lunga lettera di protesta al Comune e a Publiacqua. "Scriviamo in merito alla chiusura prolungata di via Bolognese che per oltre due mesi sarà completamente interdetta al traffico, con gravissime conseguenze per residenti, lavoratori, mezzi pubblici e di soccorso, e, non ultimo, mezzi di raccolta dei rifiuti porta a porta" si legge nell’introduzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mugello e Bolognese, tutti in fila: "Saremo in trappola per tre mesi. Zero rispetto per noi pendolari"

