Mozione Ztl non discutibile l' opposizione abbandona il consiglio comunale

La battaglia contro la ZTL a Capua continua a scuotere le fondamenta del consiglio comunale, con l’opposizione che, questa volta, abbandona i lavori in segno di protesta. Da anni, la minoranza denuncia l’inutilità di questa misura in una città sempre più deserta, ma il dibattito sembra ormai asfissiare ogni tentativo di dialogo. La questione rimane aperta, lasciando tutti con un interrogativo: si troverà mai una soluzione condivisa?

Non c’è pace per la ZTL a Capua. E' un argomento oggetto di discussione che da anni la minoranza consiliare porta avanti con caparbietà, ribadendone “la totale inutilità in una città sempre più vuota”. Nell’ultima seduta del consiglio comunale i consiglieri di minoranza Brogna, Antropoli, Di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Mozione Ztl "non discutibile", l'opposizione abbandona il consiglio comunale

In questa notizia si parla di: Consiglio Comunale Mozione Discutibile

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarà per protesta - Si accende il Consiglio Comunale di Frosinone, ma non senza polemiche. Oggi, 14 maggio, il Gruppo FutuRa, rappresentato dai Consiglieri Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, annuncia la propria assenza come atto di protesta, manifestando disappunto e preoccupazione per questioni ritenute di fondamentale importanza.

Consiglio comunale Ancona boccia mozione condanna 'genocidio di Gaza' - Il Consiglio comunale di Ancona ha bocciato la mozione "di condanna del genocidio a Gaza e per il riconoscimento dello Stato di Palestina" presentata dal consigliere e Vicepresidente del Consiglio ... ansa.it scrive

La maggioranza tiene in consiglio comunale sulla mozione comune - Obiettivo implicito: provare a dividere la maggioranza in consiglio comunale, che in queste occasioni qualche crepa la mostra volentieri (vedi mozione sulla definizione di antisemitismo ... Segnala brescia.corriere.it

"Decisione che non compete al Consiglio comunale" - "Non attiene alle competenze del Consiglio comunale, ma al comandante e ai dirigenti preposti, proporre agli agenti di polizia ... Da msn.com