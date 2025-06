Movida sicura sette parcheggiatori abusivi multati durante i controlli del weekend

Durante il weekend, Catania ha dimostrato il suo impegno per una movida sicura, con sette parcheggiatori abusivi multati e controlli intensificati nelle zone più animate del centro storico e del lungomare. Un’azione decisa che mira a tutelare cittadini e visitatori, garantendo divertimento e sicurezza per tutti. La città continua così a promuovere un’atmosfera vivace ma rispettosa delle regole, affinché la movida possa essere un momento di allegria senza rischi o disturbi.

Nel fine settimana appena trascorso, Catania è stata al centro di un vasto servizio di controllo interforze, organizzato come sempre su disposizione del questore Giuseppe Bellassai, per garantire una movida serena e sicura, soprattutto nelle zone più frequentate del centro storico e del lungomare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Movida sicura, sette parcheggiatori abusivi multati durante i controlli del weekend

In questa notizia si parla di: Movida Sicura Sette Parcheggiatori

Movida sicura, sanzionati sei parcheggiatori abusivi e un pub senza licenza per la vendita di alcolici - Come ogni fine settimana, le forze dell'ordine hanno condotto controlli nel centro storico per garantire la movida sicura.

Movida sicura tra le vie del centro storico, sanzionati sette parcheggiatori abusivi https://ift.tt/QFLk8no https://ift.tt/OBQA1ys Partecipa alla discussione

Movida sicura a Catania: centinaia di controlli, multe e denunce - Sono state identificate 89 persone e controllati 46 veicoli, di cui 11 sottoposti a sequestro/fermo amministrativo. Sono state effettuate 20 contestazioni per violazioni del Codice della Strada, per ... Scrive livesicilia.it

Pizzerie e ristoranti del Centro storico nel mirino dei controlli di “Movida sicura”: multe da 700 euro - Attenzione come sempre rivolta anche al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, non solo nella zona del centro storico, ma anche in quella del lungomare ... Da lasicilia.it

Auto senza assicurazioni, parcheggiatori abusivi e occupazioni abusive di suolo pubblico: tutti i controlli di “Movida sicura” - La Questura ha dispiegato un articolato dispositivo in zona centro, coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, che si è avvalso di pattuglie della Polizia di Stato, del X ... Segnala lasicilia.it