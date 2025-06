mountain bike puck pieterse si impone in coppa del mondo a leogang

Con una performance straordinaria, Puck Pieterse si impone a Leogang, conquistando la sua prima vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di mountain bike. La neerlandese dell’Alpecin-Deceuninck ha dominato il percorso con un ritmo implacabile, lasciando le rivali sgomente. Questo risultato segna un importante passo avanti nella stagione e rafforza la sua posizione tra le favorite. Alle sue spalle, la competizione si infiamma, promettendo emozioni ancora più intense nelle prossime tappe.

Arriva la prima vittoria stagionale per Puck Pieterse nella Coppa del Mondo di mountain bike. Tappa numero cinque per il massimo circuito internazionale che si sposta in Austria: appuntamento in quel di Leogang per il cross country, la specialitĂ olimpica. La neerlandese dell'Alpecin-Deceuninck è riuscita ad imporsi per distacco, distruggendo la concorrenza delle rivali: 1:26:39 il tempo per la campionessa del mondo in carica. Alle sue spalle la leader della classifica di Coppa, l'australiana Sammie Maxwell, staccata di 50", mentre a completare il podio troviamo la svizzera Ramona Forchini. In casa Italia la migliore è Greta Seiwald, che chiude in venticinquesima piazza, mentre ventinovesima è Chiara Teocchi.