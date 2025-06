Mountain bike | a Leogang vince il ceco Ondrej Cink Sedicesimo Colledani

In un emozionante epilogo, la tappa di Leogang della Coppa del Mondo di mountain bike ha regalato sorprese e adrenalina, coronando la prima vittoria in carriera del ceco Ondrej Cink, all'età di 34 anni. Tra condizioni meteorologiche imprevedibili e un percorso tecnico, Cink ha saputo sfruttare la sua esperienza per fuggire in avanti, lasciando il pubblico senza fiato. La prova olimpica del cross country maschile si conclude così, aprendo nuovi scenari per il weekend di gara.

Si è chiusa con la prova olimpica del cross country al maschile la tappa della Coppa del Mondo di mountain bike in scena in terra austriaca, in quel di Leogang, quinta del massimo circuito internazionale. Ad imporsi, trovando la prima vittoria della carriera all'età di 34 anni, è a sorpresa il ceco Ondrej Cink. L'esperienza, su un terreno particolare a causa delle condizioni metereologiche ha aiutato il classe 1990 che è riuscito a fuggire in solitaria sorprendendo i rivali. Sul podio troviamo due svizzeri: Mathias Flückiger e Fabio Püntener. Nella top-5 troviamo anche il francese Mathis Azzaro e l'altro elvetico Lars Forster.

