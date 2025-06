MotoGp | vince Marc Marquez Bagnaia 3

Il circuito di Aragon si tinge di trionfo e adrenalina con un dominio incontrastato di Marc Marquez, che conquista il GP in 3:14.50. La gara regala emozioni intensi, con Bagnaia che lotta fino all'ultimo per un podio sfiorato, mentre i fratelli Marquez brillano sul tracciato. Una corsa ricca di suspense e sorprese che innalza ancora di più lo spettacolo della MotoGP. E ora, scopriamo cosa ci riserva il prossimo round!

14.50 Dominio assoluto di Marc Marquez sul circuito di Aragon. Lo spagnolo della Ducati fa suo il Gp con una gara tutta in testa, dopo aver conquistato la pole e volato in prova.Dietro di lui il fratello Alex, ora a 32 punti in classifica, che resiste all'assalto di Pecco Bagnaia. Acosta quarto,davanti a Franco Morbidelli, partito in prima fila con i Marquez. Bezzecchi ottavo, Di Giannantonio nono. In Moto2, successo del turno Deniz Oncu (Kalex), mentre in Moto3 si è imposto lo spagnolo David Munoz, su Ktm. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

