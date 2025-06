motogp solito monologo di marc marquez nel gp di aragon bagnaia 3 dopo i due fratelli

L’otto volte campione del mondo, Marc Marquez, torna alla vittoria con un weekend impeccabile al MotorLand di Alcañiz. Dopo aver dominato le libere e le qualifiche, il fenomeno spagnolo conquista il suo ottavo successo stagionale nel GP d’Aragon 2025, il quarto per la Ducati. Un trionfo che consacra la sua incredibile costanza e talento, e che suggella un dominio che promette scintille nel proseguo del campionato. Marc Marquez non sbaglia mai, e questa volta ha scritto un’altra pagina memorabile nella sua leggendaria carriera.

Marc Marquez non sbaglia e completa un weekend da sogno al MotorLand di Alcañiz vincendo per dispersione il Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Quarto successo dell’anno per il fuoriclasse spagnolo del team factory Ducati, che torna dunque ad imporsi in una gara lunga quasi due mesi dopo l’ultima volta (Qatar) archiviando la vittoria n.66 in carriera nella classe regina (92 in totale). L’otto volte campione iridato non ha lasciato scampo alla concorrenza, difendendo la pole position con una buona partenza (a differenza di ieri nella Sprint) e gestendo agevolmente la leadership della corsa senza dover prendere alcun rischio. 🔗 Leggi su Oasport.it