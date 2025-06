MotoGP Pedro Acosta | Non posso aspettare un anno ho bisogno che KTM mi aiuti

Pedro Acosta, giovane talento della MotoGP, sta affrontando una stagione difficile che mette a dura prova la sua determinazione e il suo talento. La tensione cresce tra le fila di KTM, che spera di mantenere il promettente pilota in squadra, mentre i rumors di un suo passaggio alla Ducati alimentano aspettative e curiosità. Non posso aspettare un anno: ho bisogno che KTM mi aiuti a capire il futuro di Acosta e a sostenere il suo percorso verso la vetta.

Non è stata una prima di parte di stagione facile per Pedro Acosta sulla KTM. Il pilota spagnolo, per il momento, non sta riuscendo a ripetere quanto di buono fatto vedere con GasGas al suo primo anno di MotoGP e ci sono delle voci che potrebbero portarlo lontano dalla squadra austriaca. I rumors del paddock su un suo desiderio di andare in Ducati, nel team di Valentino Rossi, sono sempre più insistenti. Lo spagnolo ha un contratto con la casa austriaca fino al 2026 e ai microfoni di Sky Sport è stato molto esplicito da questo punto di vista. “ Se posso ancora aspettare un anno? No. Ho bisogno che KTM mi aiuti “, le parole dell’iberico, che quindi è in attesa di segnali, non volendo trascorrere un periodo di magra per problemi di natura tecnica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta: “Non posso aspettare un anno, ho bisogno che KTM mi aiuti”

