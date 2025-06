MotoGP pagelle GP Aragon 2025 | Marc Marquez implacabile Bagnaia deve accontentarsi

Il GP di Aragon 2025 si conferma uno spettacolo imperdibile, con Marc Marquez che domina in modo implacabile, centrando il suo ottavo trionfo sul circuito del MotorLand. La sua superiorità è evidente, lasciando Bagnaia a doversi accontentare del secondo posto. Le pagelle di questa gara riflettono la sua padronanza, ma anche l’incoraggiante performance di altri piloti. E ora, scopriamo come si sono comportati tutti…

PAGELLE GP ARAGON MOTOGP 2025. MARC MARQUEZ (Ducati Factory) 9: vince in carrozza. Semplicemente imprendibile in una delle “sue” piste preferite. Dopotutto centra al MotorLand l’ottavo successo della sua carriera. Forse il più tranquillo in assoluto. Si vede subito che nessuno può mettere in discussione il suo primo posto. Comanda la gara senza spingere al massimo e gestisce moto e rischi. Non ha già vinto il titolo, ma quasi. ALEX MARQUEZ (Ducati Gresini) 7.5: sta battendo ogni record in fatto di secondi posti. Centra la quarta piazza d’onore domenicale della sua annata, assieme alla settima nelle Sprint Race. 🔗 Leggi su Oasport.it