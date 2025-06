MotoGP oggi Marc Marquez in pole per la gara del GP Aragon | orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Oggi a Aragon, l'emozione è alle stelle: Marc Marquez conquista la pole position nel GP 2025 di MotoGP, pronto a sfidare i rivali in una gara da non perdere. La battaglia sul circuito inizierà alle 14:00, con la diretta su TV8 e Sky, e opzioni di streaming per seguire ogni curva e sorpasso in tempo reale. Resta con noi per tutte le ultime news e aggiornamenti giro per giro, perché questa corsa promette spettacolo!

La diretta della gara del GP Aragon della Motogp 2025: piloti in pista alle 14:00. Marc Marquez in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Motogp Marc Marquez Pole

MotoGP, promossi e bocciati GP Francia 2025. Zarco e Marc Marquez da bacio accademico, Bastianini un disastro - Il Gran Premio di Francia di MotoGP ha sorpreso tutti con la vittoria inaspettata di Johann Zarco, conquistata in un clima di pioggia intermittente.

Gp d’Aragon di MotoGp, Marc Marquez domina: si prende la pole position e la Sprint Race https://ilfaroonline.it/2025/06/07/gp-daragon-di-motogp-marc-marquez-domina-si-prende-la-pole-position-e-la-sprint-race/610434/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=t Partecipa alla discussione

#MotoGP | GP Aragona 2025, Qualifiche: Marc Marquez conquista la pole position e abbatte il record della pista. Bagnaia quarto https://p300.it/motogp-gp-aragona-2025-qualifiche-marc-marquez-conquista-la-pole-position-e-abbatte-il-record-della-pista-ba Partecipa alla discussione

MotoGP, GP Aragon: pole da record per Marc Marquez, seconda fila per Bagnaia - Sarà Marc Marquez a partire dalla pole in Sprint Race e GP ad Aragon, ottava tappa stagionale della MotoGP. Sul circuito spagnolo, il pilota del team Ducati chiude la sessione di qualifica in 1:45.704 ... Da msn.com

MotoGP Aragon: Marc Marquez pole annunciata, Morbidelli splendida prima fila, Bagnaia quarto - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Aragon, ottava prova del mondiale di MotoGP 2025 che si corre sul tracciato spagnolo. Caccia alla pole con Marc Marquez favorito ... Secondo sport.virgilio.it

MotoGp Aragon, Marc Marquez conquista la pole davanti al fratello Alex - Marc Marquez conquista la pole position del Gran Premio di Aragon di MotoGp. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) e Franco Morbidelli ... Lo riporta msn.com