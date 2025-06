MotoGP oggi in tv GP Aragon 2025 | orari warm-up e gara streaming programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 8 giugno, il GP di Aragon segna un appuntamento imperdibile nel Mondiale 2025 di MotoGP. La sfida tra i fratelli Marquez si accende, promettendo emozioni forti e sorprese sul tracciato spagnolo. Scopri orari, streaming e programmi TV8 e Sky per vivere al massimo questa giornata all'insegna della velocità e della passione. Preparati a un’altra giornata di pura adrenalina in pista!

Oggi, domenica 8 giugno, andrĂ in scena il GP di Aragon, ottavo week end del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo  assisteremo a una gara decisamente interessante in cui la famiglia Marquez vorrĂ lasciare il segno. Nella Sprint Race di ieri ennesima doppietta con Marc a precedere come da copione Alex al termine. Ci si aspetta una replica oggi in top-class. I due Marquez sono quelli che nel corso delle prove libere hanno convinto maggiormente sul piano del passo. In particolare, il “93” ha fatto una differenza importante sulla costanza di rendimento ed è il chiaro favorito per l’affermazione quest’oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Aragon 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

