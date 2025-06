MotoGp oggi il Gp di Aragon | orario griglia di partenza e dove vederlo in tv

Preparati all’emozionante ritorno della MotoGP, oggi in scena ad Aragon, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori. Con la griglia di partenza pronta e gli orari di gara già annunciati, non ti resta che scoprire dove seguire in diretta questa battaglia di velocità e adrenalina. Il Gran Premio di Aragon promette spettacolo: ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdere neanche un istante di questa entusiasmante corsa.

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Si corre in Spagna per il Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento della stagione, in programma oggi, domenica 8 giugno – in diretta tv e streaming. Nell'ultimo Gp a Silverstone a trionfare era stato Marco Bezzecchi, mentre la gara Sprint è stata dominata da Marc Marquez, che partirà . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - MotoGp, oggi il Gp di Aragon: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

