MotoGP Marquez trionfa nel GP di Aragon | anche Bagnaia sul podio

Il Mondiale MotoGP 2025 continua a regalare emozioni e sorprese, e l’ultimo appuntamento ad Aragona non è da meno. Marc Marquez dimostra ancora una volta il suo talento e la sua determinazione, dominando la gara e portando la Ducati sul primo gradino del podio. Sul podio, anche Pecco Bagnaia, che conferma il suo ottimo stato di forma. La sfida tra i campioni è più aperta che mai, promettendo un finale mozzafiato...

MotoGP, terminato anche l’ottavo appuntamento di questo Mondiale 2025: Marc Marquez trionfa al GP di Aragona, anche Bagnaia sale sul podio. Ancora una volta Marc Marquez ha dominato in questo Mondiale 2025: nel GP di Aragona, lo spagnolo ha portato ancora una volta la Ducati sul gradino più alto del podio. Subito dietro di lui il fratello Alex e a chiudere il terzetto dei migliori è stato Pecco Bagnaia che ha chiuso sul podio come terzo qualificato. MotoGP, cos’è successo nel GP di Aragon: non c’è storia, Marquez trionfa ancora. Per l’ottava volta in carriera – e per la prima volta con la Ducati – il pilota spagnolo ha conquistato il Gran Premio di Aragon salendo sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Sportface.it