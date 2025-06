MotoGp Marc Marquez vince in carrozza il Gp di Aragon | segnali di risveglio da Bagnaia | L’ordine d’arrivo

Il Gran Premio di Aragon si trasforma nella passerella trionfale di Marc Marquez, che conquista pole, record della pista e vittoria sia in Sprint che in gara. La sua superiorità è evidente, mentre Bagnaia mostra segnali di risveglio e tenta di risalire la china. Con un finale avvincente, il campione di Cervara si conferma dominatore indiscusso: il weekend spagnolo resterà a lungo nella memoria degli appassionati. E ora, cosa ci riserverà il resto della stagione?

Pole, record della pista, vittoria della Sprint e vittoria anche in gara. Come previsto e prevedibile, Marc Marquez domina il weekend spagnolo della MotoGp e vince il Gp di Aragon. Il 32enne di Cervara che già sta comandando il Mondiale 2025 sulla pista di casa è parso un alieno rispetto agli altri rivali. Il fratello Alex continua ad essere il primo degli umani e colleziona l’ennesimo secondo posto, ma non può certo impensierirlo. Mentre Pecco Bagnaia, dopo una Sprint da incubo, ha dato quanto meno segnali di risveglio conquistando il terzo gradino del podio. A completare il dominio Ducati, interrotto solo dal quarto posto di Pedro Acosta su Ktm, anche Fabio Morbidelli e Fermin Aldeguer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it