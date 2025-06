MotoGP Marc Marquez | Un weekend fantastico! Oggi ho corso con concentrazione massima

Marc Marquez ha dimostrato ancora una volta perché è uno dei campioni più talentuosi e carismatici della MotoGP, conquistando il Gran Premio di Aragon con autorità e maestria. Sul circuito di MotorLand, il pilota del team Ducati Factory ha gestito ogni curva e accelerazione con precisione, confermando il suo status di favorito. Una vittoria che riaccende le speranze e accende la passione di tutti gli appassionati, segnando un ritorno di grande impatto nel campionato mondiale.

Era il chiaro favorito e così è stato. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz il pilota del team Ducati Factory ha dominato la scena, vincendo in carrozza la gara di casa, senza mai dare la sensazione di spingere al massimo, gestendo moto e rischi nel migliore dei modi. Non vinceva dalla gara di Lusail, si è rifatto ampiamente. Marc Marquez ha vinto con 1.1 secondi su Alex Marquez, mentre completa il podio Pecco Bagnaia a 2.0. Quarto Pedro Acosta a 7.6, quinto Franco Morbidelli a 10.3, mentre è sesto Fermin Aldeguer a 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Un weekend fantastico! Oggi ho corso con concentrazione massima”

In questa notizia si parla di: Marquez Marc Motogp Fantastico

MotoGP, promossi e bocciati GP Francia 2025. Zarco e Marc Marquez da bacio accademico, Bastianini un disastro - Il Gran Premio di Francia di MotoGP ha sorpreso tutti con la vittoria inaspettata di Johann Zarco, conquistata in un clima di pioggia intermittente.

#MotoGP #BritishGP Terza pole position consecutiva di Fabio Quartararo, davanti a tutti anche nelle Qualifiche MotoGP a Silverstone! Fantastico giro con la Yamaha M1. In prima fila anche Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Seconda per Marc, Fermin Alde Partecipa alla discussione

Disarmante. A Le Mans Marc fa 6 Sprint su 6 e riconquista la leadership del mondiale. Alex completa la solita doppietta dei fratelli Marquez, davanti al fantastico rookie Aldeguer e all’eroico padrone di casa Quartararo. Disastri Bagnaia e Morbidelli. #FrenchG Partecipa alla discussione

MotoGP, Marc Marquez: “Un weekend fantastico! Oggi ho corso con concentrazione massima” - Era il chiaro favorito e così è stato. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato ... Secondo oasport.it

Video Foto Live Calendario Risultati e classifiche MotoGP Risultati e classifiche Moto2 Risultati e classifiche Moto3 - Marc Marquez domina in MotoGP nel GP di Aragon mettendo a segno la doppietta nell'ottavo round del Motomondiale ... Si legge su msn.com

Marquez: "Sempre in testa, non c'è modo migliore di vincere" - Tripletta di Marc Marquez in MotoGP ad Aragon, con lo spagnolo leader dell'iridata che conquista pole, vittoria in Sprint e successo nel GP della domenica. Un dominio assoluto del Cannibale che al par ... Riporta msn.com