MotoGp Marc Marquez domina al Gp di Aragon Terzo Bagnaia

Marc Marquez si conferma protagonista indiscusso della MotoGP, dominando il GP di Aragon con una prestazione impeccabile. Dopo aver conquistato tutte le sessioni del weekend, l’otto volte campione del mondo mette in mostra tutta la sua classe, lasciando gli avversari a distanza. È stato un weekend da ricordare, che ha rafforzato la sua leadership in campionato. La gara si conclude con l’affermazione di Marquez, mentre Bagnaia si posiziona sul podio, testimoniando un emozionante confronto tra grandi campioni.

Marc Marquez impone ancora la sua legge vincendo il Gp di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGp. L'otto volte campione del mondo chiude il weekend perfetto, nel quale è stato primo in tutte le sessioni (proprio lo spagnolo era stato l'ultimo a riuscirci nel 2015 al Sachsenring). Il pilota ufficiale della Ducati, in testa fin dal primo giro, ha preceduto il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) e il compagno di squadra Francesco Bagnaia che mostra segnali di risveglio tornando sul podio dopo una serie di prove incolori. Per il numero 93 è l'ottava vittoria sul circuito iberico. Quarto Pedro Acosta davanti a Franco Morbidelli e Fermin Aldeguer, a seguire Mir, Bezzecchi, Di Giannantonio e Fernandez che completano la top ten.

