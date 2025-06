MotoGP Luigi Dall’Igna elogia Bagnaia | Ha risposto da grande campione Marquez non smette di stupire

Luigi Dall’Igna, direttore tecnico di Ducati Corse, elogia Bagnaia come un vero grande campione, sottolineando il suo talento e la determinazione. Mentre Marquez continua a stupire con imprese straordinarie, il Mondiale di MotoGP 2025 si conferma un emozionante spettacolo di abilità e passione, con Ducati protagonista assoluta e il futuro sempre più promettente. La stagione si infiamma, lasciandoci con l’attesa di nuove, incredibili sfide.

Luigi Dall’Igna, direttore tecnico di Ducati Corse, gongola al termine del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz il team di Borgo Panigale ha centrato l’ennesimo successo, monopolizzando il podio con un dominio tecnico che sembra non avere la minima intenzione di fermarsi. Marc Marquez ha vinto con 1.1 secondi sul fratello Alex, mentre è terzo Pecco Bagnaia a 2.0. Quarta posizione per Pedro Acosta a 7.6, quinta per Franco Morbidelli a 10.3, mentre è sesto Fermin Aldeguer a 11.8. Settima posizione per Joan Mir a 14.9, ottava per Marco Bezzecchi a 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Luigi Dall’Igna elogia Bagnaia: “Ha risposto da grande campione. Marquez non smette di stupire”

In questa notizia si parla di: Motogp Luigi Igna Bagnaia

AI RIPARI - La Ducati vince ma Pecco Bagnaia affonda e diventa un caso: il capo delle corse Luigi Dall'Igna può metterci una pezza? #corsedimoto #peccobagnaia #ducati #aragonGP #motogp Partecipa alla discussione

BAGNAIA GIU' - Per Pecco Bagnaia è un momento molto difficile: Le Mans è stata una grande delusione e Luigi Dall'Igna non ci gira intorno... #corsedimoto #peccobagnaia #ducati #frenchGP #motogp Partecipa alla discussione

MotoGP, Luigi Dall’Igna elogia Bagnaia: “Ha risposto da grande campione. Marquez non smette di stupire” - Luigi Dall'Igna, direttore tecnico di Ducati Corse, gongola al termine del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul ... Secondo oasport.it

MotoGP Aragon, Bagnaia non sa più cosa fare: "Anche i tecnici sono in difficoltà". E Dall'Igna a Pecco: "Dobbiamo parlare" - Ancora difficoltà per Bagnaia, che nella Sprint di Aragon non va oltre il 12esimo posto mentre il compagno in Ducati ufficiale Marquez conquista la vittoria ... Da sport.virgilio.it

Luigi Dall’Igna su Bagnaia: “Dovrò parlare con lui dopo quanto è accaduto a Silverstone” - Una crisi senza fine. Francesco Bagnaia cade ancora nel giorno più importante del week end di Silverstone (Gran Bretagna), settimo appuntamento del ... Riporta oasport.it