MotoGP GP Aragon 2025 Marc Marquez senza avversari? Lo spettacolo verrà dato da Bezzecchi…

Alle ore 14.00 di domenica 8 giugno prenderà il via il Gran Premio d'Aragona, ottavo atto di un Mondiale MotoGP sempre più indirizzato verso Marquez. Verosimilmente Marc. Difatti, più si susseguono le gare, più si fa concreta l'impressione che se non sarà il trentaduenne spagnolo a fregiarsi dell'Iride, questo possa andare al fratello Alex, ormai l'unico ancora (relativamente) in scia al El Trueno de Cervera. Ieri, nella Sprint, l'esperto portacolori del Team factory Ducati ha conseguito il successo nonostante una partenza rivedibile, rispettando appieno il pronostico della vigilia. Ovviamente, il catalano parte come grande favorito anche nell'odierno GP vero e proprio, nel quale vorrà tornare al successo pieno dopo quasi due mesi (tra un imprevisto e l'altro, non passa per primo sotto la bandiera a scacchi di una gara lunga da Lusail).