MotoGP fratelli Marquez in grande spolvero nel warm-up di Aragon Si rivede un buon Bastianini

Il warm-up di Aragon ha regalato emozioni e sorprese, con i fratelli Marquez protagonisti sul podio delle prestazioni. Marc, in testa fin dall’inizio, si conferma il grande favorito per un weekend perfetto, mentre Bastianini mostra segnali di risveglio. Con questo scenario carico di adrenalina, la sfida di oggi pomeriggio promette scintille. Riusciranno i fratelli Marquez a dominare anche in gara? La risposta sta per arrivare...

Marc Marquez resta in lizza per completare un weekend perfetto ed è il più veloce anche nel warm-up mattutino del Gran Premio d'Aragon 2025, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno spagnolo del team factory Ducati si presenterà dunque oggi pomeriggio al via della gara dopo aver firmato il miglior tempo in ogni sessione (sin dalla FP1 del venerdì) sul circuito MotorLand di Alcañiz. Il leader del campionato, reduce ieri dalla pole position e dal trionfo nella Sprint, ha fermato il cronometro in 1'46?967 nel turno flash della domenica mattina confermando il suo ottimo passo e precedendo di soli 19 millesimi la Ducati GP24 del fratello Alex, che proverà a metterlo sotto pressione nella gara lunga per cercare di non perdere altri punti nella corsa al titolo.

