MotoGP Franco Morbidelli | È stata una gara tosta ho rischiato più volte di cadere

La gara di Aragon 2025 è stata un’autentica battaglia, con momenti di pura adrenalina e rischi di caduta che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Marc Marquez ha dominato dal primo all’ultimo giro, conquistando una vittoria da manuale e consolidando il suo vantaggio in classifica mondiale. Un weekend perfetto per lo spagnolo, che ora guarda tutti dall’alto, mentre i protagonisti si preparano alla prossima sfida. La MotoGP non smette mai di sorprendere!

Si è conclusa con la vittoria di Marc Marquez il Gran Premio di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo ha concluso nel migliore dei modi un weekend perfetto ed ha condotto la gara in testa dal primo all’ultimo giro. Grazie a questo successo il fuoriclasse iberico allunga in classifica Mondiale, portandosi a 32 lunghezze dal fratello. Proprio Alex Marquez (Ducati Team Gresini) ha concluso il GP in seconda posizione a 1.107 secondi dalla prima posizione. Terzo invece Francesco Bagnaia (+2.029) che riscatta la brutta prestazione della Sprint Race. Il centauro della Ducati continua però a perdere contatto dalla testa del Mondiale, ora distante ben 93 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Franco Morbidelli: “È stata una gara tosta, ho rischiato più volte di cadere”

In questa notizia si parla di: Gara Motogp Franco Morbidelli

MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara - Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 di MotoGP si terrà il 25 maggio, con qualifiche e gara trasmesse in chiaro su TV8.

Once again, with the exception of Marc's, the GP24s behaved better than the GP25s, with Alex Marquez second, Fermin Aldeguer third and Franco Morbidelli fourth, but Pecco seems almost tired of making this comparison: #MotoGP #AragonGP #DucatiLenov Partecipa alla discussione

#MotoGP Marc Marquez conquista la pole position del gran premio di #AragonGP. Lo spagnolo ha preceduto il fratello Alex Marquez e Franco Morbidelli. Quarto tempo per Pecco Bagnaia Alle 15 la #SprintRace. Di @LucaCesaretti #GR1 Partecipa alla discussione

MotoGp 2025, Marc Marquez vince il Gp Aragon. Highlights della gara - Marc Marquez con la Ducati ufficiale ha vinto il Gp di Aragon di MotoGp davanti al fratello Alex (Ducati Gresini). Terzo Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale. Alle spalle del terzetto Pedro ... Come scrive tg24.sky.it

MotoGP, Franco Morbidelli: “È stata una gara tosta, ho rischiato più volte di cadere” - Si è conclusa con la vittoria di Marc Marquez il Gran Premio di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo ha concluso nel migliore ... Scrive oasport.it

MotoGP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Aragon: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. La gara della MotoGP in programma oggi al MotorLand ... Scrive fanpage.it