MotoGP Francesco Bagnaia | Non è solo un terzo posto ho recuperato tanta fiducia

Francesco Bagnaia non è solo un terzo posto: è il simbolo di rinascita e determinazione. Dopo un periodo difficile, con appena 4 punti racimolati in cinque gare, Pecco ha ritrovato fiducia e competitività al MotorLand di Alcañiz, conquistando un importante podio nel Gran Premio d’Aragon 2025. Questa vittoria è la prova che, anche nei momenti più complessi, la passione e il talento possono riscrivere le sorti della stagione. Bagnaia si conferma protagonista indiscusso del Motomondiale.

Dopo aver raccolto appena 4 punti nelle ultime cinque manche disputate (tra Sprint e gare), Francesco Bagnaia torna a svolgere un ruolo da protagonista al MotorLand di Alcañiz e conquista un significativo terzo posto nel Gran Premio d’Aragon 2025, valevole come ottavo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco si è difeso nelle battute iniziali dagli attacchi delle KTM, restando poi in scia ad Alex Marquez per tutta la corsa senza riuscire ad affondare il colpo. Il torinese del team factory Ducati è arrivato dunque al traguardo dietro ai fratelli Marquez, replicando i valori in campo emersi nelle prime tappe del campionato, anche se ormai il distacco accumulato in classifica generale da Marc ammonta a 93 punti ed il sogno di giocarsi fino in fondo il titolo iridato con il nuovo compagno di squadra è ormai un miraggio. 🔗 Leggi su Oasport.it