MotoGP Davide Tardozzi | Bagnaia può vincere al Mugello

Il Gran Premio del Mugello si avvicina, e l’entusiasmo cresce tra gli appassionati di MotoGP. Con Francesco Bagnaia in rapida ascesa e la Ducati che cerca di consolidare la propria supremazia, l’attenzione è tutta puntata sulla corsa di casa. Davide Tardozzi, team manager della Ducati, ha sottolineato i miglioramenti e le sfide affrontate dal pilota piemontese, lasciando intravedere grandi possibilità per Bagnaia di salire sul podio. La sfida del Mugello promette emozioni indimenticabili.

La Ducati vicina a Francesco Bagnaia. Il terzo posto del pilota piemontese ad Aragon è stata una piccola iniezione di fiducia in vista di quel che sarà. Il feeling con l’anteriore della Rossa è sempre molto problematico, ma quest’oggi in gara si sono viste delle cose positive. A esprimersi in questi termini ai microfoni di TNT Sport, è stato il team manager della Ducati Davide Tardozzi si è proprio concentrato su Bagnaia: “ Abbiamo avuto una lunga discussione con Gigi, gli ingegneri e Pecco. Abbiamo parlato molto dopo la Sprint che onestamente è stata un disastro. E gli ingegneri hanno avuto una buona idea la notte scorsa, che abbiamo messo sulla moto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Davide Tardozzi: “Bagnaia può vincere al Mugello”

In questa notizia si parla di: Bagnaia Davide Tardozzi Motogp

MotoGP, Davide Tardozzi: “Bagnaia non ha dimenticato come si va in moto, dobbiamo aiutarlo” - Dopo il weekend di pausa, il Mondiale MotoGP torna con l’atteso appuntamento di Silverstone, dal 23 al 25 maggio.

Venerdì a due facce ad Aragon per il team ufficiale Ducati, diviso ancora una volta tra la velocità di Marquez e le difficoltà di Bagnaia: il commento di Davide Tardozzi #MotoGP #AragonGP Partecipa alla discussione

MOTOGP - Davide Tardozzi, team manager Ducati, analizza il momento di crisi di Pecco Bagnaia in questa stagione. Si cerca una pronta soluzione #motogp #peccobagnaia #ducati #corsedimoto Partecipa alla discussione

MotoGP, Davide Tardozzi: “Bagnaia può vincere al Mugello” - La Ducati vicina a Francesco Bagnaia. Il terzo posto del pilota piemontese ad Aragon è stata una piccola iniezione di fiducia in vista di quel che sarà. Scrive oasport.it

MotoGP, Tardozzi: "Bagnaia ci ha fatto esaltare. Non lo abbiamo mai abbandonato" - MotoGP: "Marc ha dato vita ad un weekend perfetto e ha corso in maniera intelligente, mentre Pecco ha dimostrato di essere un campione. Come squadra abbiamo dato il massimo per farlo tornare davanti" ... Come scrive gpone.com

Ducati, Dall'Igna: "Bagnaia ha reagito da campione nella gara di Aragon" - Il direttore generale di Ducati Corse commenta la vittoria di Marc Marquez ad Aragon e un ritrovato Bagnaia, protagonista di una buona gara chiusa al 3° posto: "Ha avuto una reazione da campione". Come scrive sport.sky.it