motogp bagnaia ormai relegato al ruolo di secondo pilota in ducati il sogno iridato sembra infranto

Un dominio incontrastato. Nessuna sorpresa ad Aragon, sede dell' ottava tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Ci si aspettava l'egemonia della famiglia Marquez e così è stato. Marc, in particolare, ha completato il suo week end perfetto, fatto di pole-position, giro veloce della gara e di vittorie nella Sprint Race e nel GP. Settima firma per l'asso nativo di Cervera su questo tracciato, che ha portato a 66 i successi in top-class (quarto stagionale). Un Mondiale che sembra decisamente in ghiaccio, dal momento che il fratello Alex con la Ducati datata 2024 è secondo con 32 lunghezze di distacco e soprattutto Francesco Bagnaia, con la stessa GP25 di Marc, è sempre più lontano.