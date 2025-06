MotoGp Aragon | vince Marc Marquez davanti ad Alex Bagnaia terzo La classifica

Il Motorland di Aragon si rivela ancora una volta terra di conquista per Marc Marquez, che con il suo stile impetuoso conquista la quarta vittoria stagionale, dimostrando ancora una volta di essere il re indiscusso di questo circuito. Sul podio, il fratello Alex Bagnaia si conferma secondo, allungando nel campionato, mentre Pecco Bagnaia conquista un terzo posto che dà nuova energia alla corsa al titolo. La battaglia in MotoGP è più viva che mai.

Aragon 8 giugno 2025 - Ancora Marquez, sempre Marc Marquez. Il Motorland di Aragon è un circuito a lui molto caro e lo dimostra anche la domenica dominando il Gran Premio di Aragon. Davanti alla prima curva e sempre fino alla bandiera a scacchi, il catalano dopo tre gare di astinenza trova la quarta vittoria stagionale nelle corse della domenica. Battuto il fratello Alex, secondo nella corsa, così come nel Mondiale, mentre Bagnaia porta per la prima volta nel weekend il Tricolore sul podio concludendo al terzo posto. Molto bene ancora Bezzecchi in gara, ottavo al traguardo, proprio come nella sprint race, mentre brilla il talento di Acosta sulla KTM al quarto posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net