MotoGP Aragon festa completa per Marc Marquez Bagnaia lotta e chiude 3

Un weekend di emozioni indimenticabili ad Aragon, dove Marc Marquez dimostra ancora una volta il suo talento vincendo sia la Sprint che la gara lunga, lasciando tutti senza fiato. Bagnaia, protagonista di una lotta intensa, si piazza sul podio, conquistando un prezioso terzo posto e consolidando la sua posizione in campionato. La festa italiana continua, ma la battaglia è ancora aperta: chi sarà il vero dominatore della stagione?

Dopo la Sprint lo spagnolo trionfa anche nella gara lunga mostrando un passo inarrestabile. Secondo posto per il fratello davanti a Pecco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP Aragon, festa completa per Marc Marquez. Bagnaia lotta e chiude 3°

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Aragon 2025: programma, orari, tv - Dopo la tappa a Silverstone e una settimana di pausa, il Mondiale MotoGP 2025 riprende con il Gran Premio di Aragona, in programma dal 6 all’8 giugno ad Alcañiz.

MARC MARQUEZ in trionfo nella MotoGP Sprint, il duo Gresini completa il podio. Bagnaia in difficoltà, bella rimonta di Bezzecchi. Cronaca e classifica #motogp #marcmarquez #ducati #aragongp #corsedimoto Partecipa alla discussione

GP Aragon, la festa dei fratelli Marquez sotto la tribuna con i loro tifosi. VIDEO - Gran festa dei fratelli Marquez dopo il GP di Aragon, vinto da Marc con Alex alle sue spalle. I due piloti hanno lasciato le rispettive moto a bordo pista e sono andati a festeggiare sotto la tribuna ... sport.sky.it scrive

MotoGp, Gran Premio di Aragon: gara, orario e dove vederlo in tv e in streaming - ROMA - Ad Aragon un solo padrone fin qui: Marc Marquez. In gara parte dalla pole (centrata ieri con record della pista) e nella Sprint ha trionfato davanti al fratello Alex e Aldeguer. Bagnaia insegue ... corrieredellosport.it scrive

MotoGP, Sprint Race GP Aragon: i video highlights dalla Spagna - Nel VIDEO gli highlights della Sprint Race, vinta da Marc Marquez davanti a suo fratello Alex e ad Aldeguer. Morbidelli (4°) miglior italiano, mentre Bagnaia, sprofondato nelle retrovie dopo un errore ... Riporta sport.sky.it