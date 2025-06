MotoGP Aragon 2025 | Marc Marquez domina e allunga in classifica iridata

Nel cuore di Aragon, Marc Marquez scrive un’altra pagina di storia conquistando l’ottava tappa del MotoGP 2025 e allungando in classifica iridata. La sua straordinaria performance sulla Ducati ufficiale sottolinea ancora una volta il suo talento indiscusso, mentre la lotta tra i piloti si infiamma. Un successo che promette un emozionante prosieguo di stagione, lasciando tutti con il fiato sospeso: la battaglia per il titolo è più viva che mai.

Marc Marquez conquista la vittoria nel Gran Premio di Aragon, ottava tappa del MotoGP 2025, regalando un altro trionfo alla Ducati ufficiale. Partito dalla pole position, il campione spagnolo ha dominato la gara sul circuito di MotorLand, precedendo al traguardo il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) e il compagno di squadra Francesco 'Pecco' Bagnaia. Una tripletta quasi perfetta per le moto Ducati, interrotta solo dal quarto posto dello spagnolo Pedro Acosta su KTM, che riesce a spezzare momentaneamente l'egemonia delle Desmosedici. Ordine d'arrivo MotoGP Aragon 2025. Marc Marquez (Ducati).

