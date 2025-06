MotoGP Alex Marquez | Con Bagnaia dietro non ero tranquillo alla fine ho gestito la mia gara

Il Gran Premio di Aragon 2025 si è concluso con un epilogo emozionante e ricco di suspense. Marc Marquez ha dominato la corsa con una maestria sorprendente, aggiudicandosi la quarta vittoria stagionale. Dietro di lui, Alex Marquez, nonostante le sfide, ha mantenuto la seconda posizione, dimostrando coraggio e determinazione. La gara ha vissuto momenti intensi, tra strategia e adrenalina, offrendo agli appassionati uno spettacolo indimenticabile.

Non poteva esserci epilogo diverso per il Gran Premio di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Motomondiale. La vittoria è stata infatti conquistata da Marc Marquez (Ducati Factory), assoluto dominatore del weekend di casa. Lo spagnolo ha condotto sempre in testa la gara e,con una tranquillità sorprendente, ha ottenuto la quarta vittoria di questa stagione. Nuovamente in seconda posizione Alex Marquez (+1.107), che con la sua Ducati del Team Gresini, si deve accontentare della seconda piazza dietro al fratello. Terzo posto per Francesco Bagnaia (+2.029) che fa un passo avanti rispetto al risultato negativo della Sprint Race. 🔗 Leggi su Oasport.it