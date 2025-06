Motocross oggi in tv GP Lettonia 2025 | orari MX2 e MXGP programma streaming

Oggi, a Kegums, si conclude il emozionante GP di Lettonia 2025 di MXGP e MX2, con warm-up e gare decisive dell’undicesima tappa del Mondiale. Dopo le qualifiche di ieri, Romain Febvre guida in MXGP e Simon Längenfelder in MX2. Scopri gli orari e il programma completo per seguire ogni momento di questa entusiasmante giornata di motocross in diretta streaming e TV. Non perdere l’adrenalina di questa stagione!

A Kegums si concluderà oggi, domenica 8 giugno, il GP di Lettonia di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare dell’ undicesima tappa della stagione 2025 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Romain Febvre, mentre in MX2 comanda Simon Längenfelder. Di seguito il programma con gli orari completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 09.25 la MX2, alle 09.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 12.15 ed alle 15.10, per la MXGP start alle 13.15 ed alle 16.10. Per il GP di Lettonia sarà prevista la trasmissione in diretta tv su Sky Sport Arena per le gare della MXGP, mentre la diretta streaming sarà fruibile su mxgp-tv. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Motocross oggi in tv, GP Lettonia 2025: orari MX2 e MXGP, programma, streaming

