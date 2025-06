Motocross oggi in tv GP Lettonia 2025 | orari MX2 e MXGP programma 8 giugno streaming

Oggi a Kegums si conclude il emozionante GP di Lettonia 2025 di motocross, con le ultime gare di MXGP e MX2. Dopo le qualifiche di ieri, i protagonisti sono pronti a sfidarsi nei warm-up e nelle finali decisive, trasmesse in diretta streaming. Riusciranno Febvre e Längenfelder a consolidare le loro posizioni in classifica? Scopriamolo insieme, seguendo gli orari e il programma completo delle gare di oggi!

A Kegums si concluderĂ oggi, domenica 8 giugno, il GP di Lettonia  di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare dell’ undicesima tappa della stagione 2025  del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Romain Febvre, mentre in MX2 comanda Simon Längenfelder. LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI MX2 DI MOTOCROSS ALLE 12.15 E 15.10 Di seguito il programma con gli orari completi. Si inizierĂ con i warm-up, della durata di 15?: alle 09.25 la MX2, alle 09.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 12.15 ed alle 15.10, per la MXGP start alle 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Motocross oggi in tv, GP Lettonia 2025: orari MX2 e MXGP, programma 8 giugno, streaming

