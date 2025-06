Motoclista cade sui tornanti di Piantonia | è grave

Un incidente drammatico sui tornanti di Piantonia sconvolge la serata di Fornovo di Taro: un motociclista, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo e si è schiantato sull’asfalto, riportando ferite gravi. La sua sorte resta in bilico mentre le forze dell’ordine indagano sulle dinamiche dell’accaduto. Un monito sulla pericolosità delle curve e l’importanza della prudenza alla guida.

Incidente in serata, sabato 7 giugno, sui tornati di Piantonia, nei pressi di Fornovo di Taro. Per cause in corso d'accertamento, un centauro ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Le ferite che ha riportato sono state giudicate gravi dai sanitari. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Motoclista cade sui tornanti di Piantonia: è grave

