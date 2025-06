moto3 muñoz supera quiles all ultima curva e trova la prima vittoria ad aragon lunetta a ridosso del podio

Moto3 Muñoz supera Quiles all’ultima curva e conquista la sua prima vittoria ad Aragon, scrivendo un capitolo indimenticabile della sua giovane carriera. Dopo nove podi senza vittoria, il diciannovenne spagnolo del team Intact GP emerge come nuovo talento della categoria, dimostrando di saper gestire pressione e adrenalina. Muñoz ha disputato una corsa da protagonista nel finale, lasciando il pubblico senza fiato e aprendo un nuovo entusiasmante capitolo nel Mondiale Moto3.

Dopo nove podi senza mai riuscire a salire sul gradino più alto, David Muñoz si sblocca al MotorLand di Alcañiz e vince in volata il Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo round stagionale del Mondiale Moto3. Primo successo in carriera nella categoria iridata per il diciannovenne spagnolo del team Intact GP, che trova finalmente un acuto dopo una prima parte di campionato con pochi alti e tanti bassi. Muñoz ha disputato una corsa da protagonista nel gruppo di testa, trovandosi poi in una situazione ottimale per il giro conclusivo ed effettuando il sorpasso decisivo per la vittoria proprio all’ultima staccata, beffando per soli 50 millesimi il talentuoso rookie iberico Maximo Quiles (team Aspar), che deve dunque rimandare l’appuntamento con il primo trionfo in Moto3. 🔗 Leggi su Oasport.it