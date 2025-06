Moto3 Aragon prima vittoria per Munoz Lunetta lotta e chiude 5

Lo spagnolo trionfa battendo all’ultima curva l’esordiente Quiles. L’italiano battaglia a lungo per il podio, ma cede nel giro finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moto3 Aragon, prima vittoria per Munoz. Lunetta lotta e chiude 5°

Moto3, Rueda vola in FP1 ad Aragon. Pini il primo degli inseguitori, Foggia in top10 - José Antonio Rueda dà spettacolo ad Aragon, dominando FP1 con un tempo che lascia gli avversari a distanza e dimostrando di essere già pronto a conquistare il Gran Premio.

Moto3 | GP Aragon: finalmente Munoz, ecco la prima vittoria! - David Munoz ce l'ha fatta e dopo tanti tentativi andati a vuoto riesce finalmente a conquistare la sua prima vittoria di carriera nel GP Aragon Moto3. Il ... thelastcorner.it scrive

Moto3, Munoz conquista la prima vittoria in carriera davanti a Maximo Quiles 2° - Moto3: Carpe 3°. L'alfiere Intact GP duella e batte il rookie spagnolo con un sorpasso all'ultima curva. Lunetta non sfrutta la prima fila, è 5° migliore degli italiani. Piqueras 6°, Rueda sbaglia e c ... Lo riporta gpone.com

Aragon 2025, Gara: prima vittoria in Moto3 per David Muñoz - Lo spagnolo vince in casa per soli 50 millesimi su Quiles, con il podio completato da Alvaro Carpe. 5° posto per Lunetta ... Come scrive formulapassion.it