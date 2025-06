Moto2 GP Aragon | highlights gara Vince Oncu al fotofinish!

Il Gp di Aragon in Moto2 ha regalato un finale mozzafiato, deciso solo da 3 millesimi! Dopo un duello serrato e ricco di emozioni, il turco Oncu ha conquistato la vittoria al fotofinish, superando il brasiliano Moreira con una mossa decisa. Un trionfo che rimarrà nella memoria degli appassionati: guarda gli highlights per rivivere questa battaglia epica!

Moto2 Aragon Highlights Oncu

