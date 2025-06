Moto2 Deniz Onçu beffa Moreira al fotofinish con un sorpasso assurdo e vince il GP d’Aragon

In un finale mozzafiato al MotorLand di Alcañiz, Deniz Onçu sorprende tutti con un sorpasso da urlo, beffando Moreira al fotofinish e conquistando il suo primo storico successo in Moto2. Dopo alti e bassi, il talentuoso turco del team Red Bull KTM Ajo si afferma con una manovra spettacolare, regalando emozioni intense agli appassionati. Una vittoria che segna il debutto trionfale di Onçu nella categoria, aprendo nuove prospettive per il suo futuro nel Motomondiale.

Deniz Onçu si inventa una manovra da urlo e vince al fotofinish il Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo round stagionale del Mondiale Moto2. Dopo un secondo ed un terzo posto, arriva dunque il primo successo nella categoria (il quarto complessivo nel Motomondiale dopo le tre affermazioni in Moto3) per il turco del team Red Bull KTM Ajo, protagonista di un finale di gara altamente spettacolare al MotorLand di Alcañiz. Onçu, ripreso e passato all’inizio dell’ultimo giro da uno scatenato Diogo Moreira, ha stretto i denti restando in scia al brasiliano e beffandolo all’esterno in uscita dalla curva conclusiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Deniz Onçu beffa Moreira al fotofinish con un sorpasso assurdo e vince il GP d’Aragon

In questa notizia si parla di: Onçu Moto2 Deniz Moreira

Moto2, Öncü anticipa Gonzalez nelle FP2 di Silverstone, indietro gli italiani - Durante le FP2 di Silverstone per il GP di Gran Bretagna 2025, Deniz Öncü ha conquistato il miglior tempo nella Moto2, anticipando Gonzalez.

In Moto2 la pole position è stata formata da Diogo Moreira #Moto2 #AragonGP Partecipa alla discussione

Deniz Öncü si prende ancora una volta la scena e fa sua la Free Practice 2 di Aragon #AragonGP Partecipa alla discussione