Moto nuove ai vigili è polemica | Spesa inutile

Una recente polemica sui social e nelle aule istituzionali accende il dibattito sull’acquisto di due nuove moto per la Polizia Locale, un investimento di quasi 50 mila euro che non tutti vedono di buon occhio. Tra il consigliere Lorenzo Brogi e la sindaca Francesca Marchetti si scontrano posizioni opposte: da un lato, il valore della sicurezza, dall’altro, l’uso oculato delle risorse pubbliche. Chi ha ragione in questa disputa? La questione merita una riflessione approfondita.

Botta e risposta tra il consigliere del Gruppo Misto Lorenzo Brogi e la sindaca Francesca Marchetti. Tema del contendere, l’acquisto di due moto da parte del comune da destinare alla Polizia Locale, per un totale di quasi 50 mila euro, cifra che a Brogi, che sulla questione ha richiesto e ottenuto un accesso agli atti ricevendo dal comune i dati delle quattro moto attualmente nei garage della Polizia Locale, non va giù. "Mi chiedo chi ha mai visto la Polizia Locale in moto, se non in eventi come la Carrera? – attacca il consigliere – I motocicli vengono quasi esclusivamente utilizzati per le kermesse, ma non per pattugliamenti o per il presidio del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it